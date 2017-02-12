Райндль: сборная РФ будет жить отдельно на ЧМ, это вторая домашняя команда

Руководитель федерации хоккея Германиирассказал, как сборная России будет жить в Кёльне во время чемпионата мира.«Большинство команд будут жить в гостинице в центре Кёльна, это довольно близко к арене. Если не ехать на автобусе, а идти пешком, будет около 15 минут. Сборная России будет жить отдельно от остальных команд, их отель ещё ближе к арене, автобус даже не понадобится.Мы понимаем, что турнир посетит огромное количество россиян, больше будет только немцев. Сборная России будет в Кёльне второй домашней командой – это очевидно.Я хочу сказать, что немцы любят россиян, пусть между нашими странами сейчас и довольно сложные отношения, немцы любят российский хоккей, мы будем рады всем гостям из России», – цитирует функционера «Р-Спорт».