Казаков: в олимпийской сборной сложилась замечательная атмосфера

Нападающий олимпийской сборной Россииподелился мнением о Кубке Словакии, в котором россияне заняли третье место.«Раньше за сборную забивал только по юниорам, поэтому, конечно, очень рад. Рад, что удалось забить, рад победе. Сегодня (в матче с Беларусью) отступать было некуда, были обязаны побеждать. Тем приятнее, что всё закончилось хорошо.Для нас для всех выступление в международном турнире – огромный опыт. Очень полезно и важно проверить себя на таком уровне. Всё-таки игры за сборную отличаются от клубных. И они очень нужны каждому хоккеисту для роста. Атмосфера у нас сложилась замечательная. Не все были знакомы ранее, но быстро познакомились, и не было проблем ни с общением, ни с игровыми моментами. Впечатления остались потрясающие», — приводит слова Казакова официальный сайт ФХР.