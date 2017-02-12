Кожевников: звено Капризова заслужило поездки на ЧМ, Ткачёв пригодится сборной

Двукратный олимпийский чемпионат Александр Кожевников подвёл итоги выступления сборной России на Шведских играх, а также прокомментировал игру Кирилла Капризова и Владимира Ткачёва.
«Олег Знарок молодец, что доверяет молодёжи. Смотрите, с каким желанием молодые игроки играют на Евротуре, несмотря на то что допускают ошибки. Порядок бьёт класс. По крайней мере, если говорить о Шведских играх, нельзя сказать, что тут играли сильнейшие, но команда выступила на хорошем уровне. Сборная за счёт самоотдачи и характера добилась трёх побед, но также и игры вратарей. Школа голкиперов у нас поднялась. Сейчас три вратаря, есть ещё за спинами много сильных ребят.
Капризов, конечно, заслужил поездку на чемпионат мира. Как и Владимир Ткачёв. Их звено заслужило поехать на чемпионат мира. Не надо говорить сейчас про связки, первая игра у них не очень получилась, но индивидуально они смотрелись. С дефицитом у нас центральных нападающих Ткачёв точно пригодился бы сборной. Он один из сильнейших центрфорвардов у нас. Что касается Капризова, то он в 19 лет делает хет-трик за взрослую сборную. Это достойно похвалы. Кирилл сам получает удовольствие от игры и дарит его болельщикам», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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