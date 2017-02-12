Ткачёв: буллит в игре с Чехией я исполнил плохо, чего уж говорить

Нападающий сборной Россииподелился впечатлениями после победы над Чехией (4:2) и общей победы на Евротуре.«Все ребята по тройке – хорошие мастера. Мы стараемся общаться на льду, а это тоже немаловажно. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо сыграли, я получил удовольствие от игры. Но сегодня нас подвела реализация. Мы не расстраиваемся от того, что где-то не можем забить. Главное – создавать моменты, а голы рано или поздно придут.Все молодые, все бьются, все хотят победить. Игра на коллектив приносит такие результаты. Сложно сказать, расстроился ли после незабитого буллита. Удар клюшкой – это какие-то секундные эмоции. Плохо исполнил, что уж говорить. Ты же играешь на результат, и тут важно, чтобы эмоции не перехлёстывали. Думаю, мы справились с этой задачей. И конкретно сегодня, и по ходу турнира в целом. Все, кто едет на любой турнир – и не важно, в каком возрасте, – хотят победить. У нас сегодня это получилось», — цитирует Ткачёва «Р-Спорт».