«Нэшвилл» победил «Даллас», отыгравшись со счёта 0:3

«Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Даллас Старз» со счётом 5:3.В первом периоде ворота хозяев поразили Джейми Бенн и Патрик Шарп, Девин Шор на 33-й минуте довёл перевес «Далласа» до трёх голов, но удержать лидерство гости не сумели.Дубль Романа Йози и шайба Калле Ернкрока позволили «Предаторз» восстановить равновесие, а Филип Форсберг вывел хозяев вперёд, забросив, как оказалось, победную шайбу. Окончательный счёт незадолго до финальной сирены установил Майк Фишер.