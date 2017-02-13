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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пи Кей Суббэн набрал своё 300-е очко в НХЛ

13 февраля 2017, понедельник. 09:00. Хоккей
Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Далласом» (5:3) сделал две голевые передачи.

На счету канадского игрока стало 300 (70+230) очков в 474 играх регулярных чемпионатов НХЛ. Ранее Суббэн провёл 5 сезонов за «Монреаль Канадиенс». В 40 матчах текущего сезона защитник набрал 22 (7+15) очка.

Видео результативных действий Суббэна доступны здесь:
https://www.nhl.com/video/t-283343278/c-49354703
https://www.nhl.com/video/t-283343278/c-49355003
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз
Новости. Хоккей
13 февраля 2017, понедельник
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