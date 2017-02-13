Пи Кей Суббэн набрал своё 300-е очко в НХЛ

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Далласом» (5:3) сделал две голевые передачи.
На счету канадского игрока стало 300 (70+230) очков в 474 играх регулярных чемпионатов НХЛ. Ранее Суббэн провёл 5 сезонов за «Монреаль Канадиенс». В 40 матчах текущего сезона защитник набрал 22 (7+15) очка.
Видео результативных действий Суббэна доступны здесь:
https://www.nhl.com/video/t-283343278/c-49354703
https://www.nhl.com/video/t-283343278/c-49355003