Йоси: «Нэшвилл» усердно бился в матче с «Далласом»

Защитник «Нэшвилл Предаторз»прокомментировал победу над «Даллас Старз» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«По-моему, мы усердно бились. Возможно, следовало чуть умнее провести первый период. Но парни бились, и мы провели достаточно хороший матч, думаю. Я имею в виду, что в первом периоде пришлось много играть в меньшинстве. Но в равных составах мы действовали хорошо.Если мне выдаётся возможность бросить, то порой шайба просто находит путь. Это здорово. Пока так происходит, надо стараться бросать при каждой возможности», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.