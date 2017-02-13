Нападающий «Шикутими» Герман Рубцов признан первой звездой матча QMJHL

Нападающий «Шикутими»был признан первой звездой матча регулярного чемпионата QMJHL с «Римуски».Во встрече, которая завершилась со счётом 4:3, россиянин отметился одним голом и двумя результативными передачами и закончил матч с показателем полезности "+4". Всего в текущем сезоне Рубцов провёл 10 игр, набрав 16 (6+10) очков при показателе полезности "+10".Рубцов начинал сезон в «Витязе», но после участия в молодёжном чемпионате мира принял решение расторгнуть контракт с клубом и продолжить карьеру в главной юниорской лиге Квебека.