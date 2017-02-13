Ленер: «Баффало» не слушает тренера, это неуважение к нему и к команде

Вратарь «Баффало Сэйбрз»прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (2:4).«Это уже даже не разочарование. Я начинаю злиться. Но это всё слова, а нам надо посмотреться в зеркало. Это просто неуважение. У нас есть план на игру, мы отрабатываем разные моменты. В последние дни мы работали над тем, как надо действовать во втором периоде. Тренер выработал нам хороший план на игру, а мы делаем всё в точности до наоборот. Мы не выполняем того, о чём он нас просит. Это злит меня и, думаю, многих других ребят. Это неуважение.Мы ещё ничего не добились в этой лиге. Наш капитан, Брайан Джионта, выигрывал Кубок Стэнли, он уже чего-то добился. А остальные — нет. Вот и всё. Нам пора прекратить думать после побед, что мы стали „Чикаго“ или „Бостоном“. Пора осознать, что мы должны быть работящей командой, которая не отклоняется от системы, начать слушать тренера и уважать его и эту команду», — цитирует Ленера пресс-служба клуба.