Поминвилль, Аллен и Арвидссон — звёзды недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
1. Джейсон Поминвилль, нападающий «Миннесота Уайлд». Стал лучшим бомбардиром недели, набрав 8 (2+6) очков, и помог своей команде выиграть три матча из четырёх.
2. Джейк Аллен, вратарь «Сент-Луис Блюз». Выиграл все три матча недели, пропуская в среднем по одной шайбе за игру и отразив 96,7% бросков. Кроме того, матч с «Оттава Сенаторз» Аллен провёл на ноль.
3. Виктор Арвидссон, нападающий «Нэшвилл Предаторз». Забросил пять шайб и сделал две голевые передачи в четырёх матчах недели, два из которых команда выиграла. В игре с «Флорида Пантерз» отметился хет-триком.
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