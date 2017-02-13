Поминвилль, Аллен и Арвидссон — звёзды недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.1., нападающий «Миннесота Уайлд». Стал лучшим бомбардиром недели, набрав 8 (2+6) очков, и помог своей команде выиграть три матча из четырёх.2., вратарь «Сент-Луис Блюз». Выиграл все три матча недели, пропуская в среднем по одной шайбе за игру и отразив 96,7% бросков. Кроме того, матч с «Оттава Сенаторз» Аллен провёл на ноль.3., нападающий «Нэшвилл Предаторз». Забросил пять шайб и сделал две голевые передачи в четырёх матчах недели, два из которых команда выиграла. В игре с «Флорида Пантерз» отметился хет-триком.