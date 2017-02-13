Яшин: все мы ждём финала СКА — «Магнитка», хотя нельзя исключать неожиданности

Известный хоккеистподелился ожиданиями от предстоящего плей-офф КХЛ.«Сергей Мозякин – великий игрок, КХЛ – его лига. Его звено – индустрия по производству голов. Все роли распределены. Когда играет «Магнитка», включаю телевизор и засматриваюсь на Мозякина и его партнёров, жду от них чуда.Кто выиграет „регулярку“, а кто — Кубок Гагарина? Думаю, СКА. Все мы ждём финал СКА – «Магнитка». Хотя нельзя исключать неожиданности.Мне тут позвонили ваши коллеги: «Объясните ренессанс Кови». Ответил, что многое изменилось с приходом в СКА Дацюка, взявшего на себя многие важные функции», — цитирует Яшина «Советский спорт».