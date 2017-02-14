Гиргенсонс: Хартли усилит сборную Латвии и поможет добиться прогресса

Нападающий «Баффало Сэйбрз» и сборной Латвии Земгус Гиргенсонс отметил, что новый главный тренер национальной команды Боб Хартли поможет латвийцам добиться прогресса в своей игре.
«Знаете, хоккей в Латвии всегда был на ведущих ролях, этому виду спорта у нас в стране уделяется большое внимание. Многие болельщики сходят с ума от хоккея. Сборная Латвии на самом деле всегда выступает в элитном дивизионе на чемпионатах мира, на последней Олимпиаде мы показали хороший результат, проиграв в четвертьфинале сборной Канады. Я думаю, что приход Хартли только усилит нашу команду и поможет добиться дальнейшего прогресса.
Конечно, я неплохо знаком с тем, чего достиг Боб Хартли за время своей тренерской карьеры в НХЛ. Нет никаких сомнений, что это отличный тренер с большим послужным списком. Мне уже удалось с ним поговорить по телефону и обсудить некоторые дела нашей национальной сборной. Было очень приятно с ним познакомиться, хоть и по телефонной связи. Теперь с нетерпением жду возможности встретиться с ним лично», — приводятся слова Гиргенсонса на официальном сайте НХЛ.