Нюквиста могут дисквалифицировать на 6 матчей

Форвард «Детройт Ред Уингз»отказался явиться на слушание за удар клюшкой в лицо защитника «Миннесоты Уайлд» Джареда Спаржона. Шведский хоккеист воспользовался правом провести слушание по телефону, беседа с департаментом безопасности игроков НХЛ состоится 15 февраля.Как правило, при рассмотрении дела по телефону хоккеисту грозит дисквалификация на пять матчей, тогда как при личном присутствии на слушании – не менее шести игр. Однако НХЛ сделала исключение и оставила за собой право отлучить Нюквиста на шесть матчей.