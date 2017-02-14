Типпет: Кристиан Дворак продолжает расти

Главный тренер «Аризоны Койотс»прокомментировал крупную победу над «Калгари Флэймз» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Кристиан Дворак продолжает расти. Он молод, и он хорош. Дворак делает много правильных вещей, чего большинство людей не замечает. Майк Смит был звездой первого периода, а потом мы получили преимущество и развили успех», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.Смит сделал 21-й шат-аут и догнал Николая Хабибулина и Илью Брызгалова по количеству сухих матчей в истории «Аризоны». 21-летний Дворак оформил дубль в своём 50-м матче в лиге.