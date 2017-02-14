Чибисов: Ягр всегда и для всех был легендой и будет легендой

Нападающий «Ак Барса» Андрей Чибисов назвал чешского форварда Яромира Ягра своим кумиром.
«У меня в детстве не было кумиров. Телевизора-то не было. Шучу, конечно. Просто не было в детстве каких-то кумиров. Ну а позже понравился очень Ягр. Это легенда. Ему сейчас 44 года, а он всё ещё на льду, играет на таком уровне, с головой человек, в полном порядке мужик. Мне кажется, он всегда и для всех был легендой и будет легендой. Так что я больше за Ягром следил. Но в основном я не был как-то заинтересован, как это сейчас у детей принято, выбирать кумиров», — цитирует хоккеиста «Реальное время».