Захаркин: я узнал, кто «Салавату» друзья, кто паникует, а кто верит

«Мне понравилось, как сегодня играла моя команда. Она сегодня не столько играла, сколько сражалась. Нам было некуда отступать, мы выиграли, потому что нам победа была нужнее, чем «Ак Барсу». О травмах Логинова и Нестерова ничего сказать не могу. Получили и получили. У нас есть другие хоккеисты.
Хартикайнен в среду начнёт тренировки на льду, посмотрим, как быстро сумеет восстановиться. Но ничего поделать тут нельзя. Сергею Соину должны сделать снимок, будем смотреть, что с его суставом.
Я не читал информации, что Умарк может летом уйти из «Салавата», мне сейчас важно, чтобы с командой всё было хорошо. В последнее время я узнал, кто нам друзья, кто паникует, а кто верит. Мне понравилось, что неудачи сплотили команду. Ни в одной игре ребята не сдавались. После перерыва дружно сыграли. Они заслуживают моего восхищения.
Что касается Умарка, то он в ближайшее время должен приехать, а когда выйдет на лёд — я не знаю. Сегодня Капризов и Арзамасцев выглядели не так, как обычно. Парни впервые попали в национальную сборную, много эмоций там отдали», — сказал Захаркин на пресс-конференции.
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Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.