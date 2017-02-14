Капризов: «Салават» бился, пластался под шайбу, старался играть по заданию

«Все уже заждались победы — и мы, и болельщики. Хороший матч, все бились, пластались под шайбу, всё на себя ловили. Старались играть по заданию, всё получилось. Почему все шайбы были заброшены в первом периоде? Бывает такое. В концовке мы больше старались играть на результат. Мы выигрывали, и важно было сохранить счёт, довести матч до победы.
После возвращения из сборной немного было тяжеловато, но ничего страшного. У нас четыре дня перед следующим матчем, будем серьёзно готовиться, чтобы хорошо сыграть. В турнирную таблицу не заглядываем, нам и так часто об этом говорят. Конечно, иногда бывает, но не так часто.
Думаю, с „Ладой“ нужно сыграть активно, как сегодня. Больше бросать, обострять, и всё будет хорошо», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.
Видео интервью Капризова также можно посмотреть здесь.