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Гол и передача Даугавиньша помогли «Торпедо» одолеть «Северсталь»

14 февраля 2017, вторник. 21:35. Хоккей
«Северсталь» в Череповце уступила «Торпедо», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3.

Александр Фролов открыл счёт во втором периоде, но «Северсталь» смогла отыграться благодаря голу Даниила Вовченко. Чуть более чем через минуту Картер Эштон вновь вывел нижегородцев вперёд. В концовке третьей двадцатиминутки Дмитрий Кагарлицкий при игре в меньшинстве сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Дополнительное очко «Торпедо» принёс Каспарс Даугавиньш.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2017, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 3 0:0, 1:2, 1:0, 0:1
Торпедо
Нижегородская область
0:1 – Фролов (Даугавиньш, Сёмин) – 26:30 (5x5), 1:1 – Вовченко – 36:36 (4x4), 1:2 – Эштон (Батлер, Желдаков) – 37:49 (4x4), 2:2 – Кагарлицкий (Полак) – 57:42 (4x5), 2:3 – Даугавиньш (Сёмин) – 60:17 (3x3)


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь ХК Торпедо
Новости. Хоккей
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