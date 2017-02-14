Гол и передача Даугавиньша помогли «Торпедо» одолеть «Северсталь»

«Северсталь» в Череповце уступила «Торпедо», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3.Александр Фролов открыл счёт во втором периоде, но «Северсталь» смогла отыграться благодаря голу Даниила Вовченко. Чуть более чем через минуту Картер Эштон вновь вывел нижегородцев вперёд. В концовке третьей двадцатиминутки Дмитрий Кагарлицкий при игре в меньшинстве сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Дополнительное очко «Торпедо» принёс Каспарс Даугавиньш.