Скабелка: попросим рассказать, было удаление Кемппайнена в овертайме или нет

«Немножко сложно было после перерыва нам всем вкатываться. Собрались мы все вместе только на утренней раскатке перед игрой. Поэтому два периода у нас ушло на то, чтобы вспомнить и наиграть какие-то связи, но благодаря Тейлору мы остались в игре, не пропустили во втором периоде, было много контратак со стороны «Барыса». В третьем периоде, думаю, немного взяли в свои руки инициативу, создали достаточно моментов, чтобы, может быть, и подумать о победе, но, к сожалению, не хватило. В овертайме тут такие удаления за пять секунд, но мы, наверное, посмотрим, попросим рассказать, было оно там или нет. Тем не менее в овертайме немного не повезло.
Почему команда хорошо начала игру, но потом посыпались удаления? Посыпался соперник, потом посыпались наши, это хоккей, соперник добавил, заставлял нас удаляться», — цитирует Скабелку пресс-служба «Барыса».
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