Занковец: идеальной игры не бывает, но важно, что «Барыс» боролся за победу

«Думаю, что ничейный результат по итогам основного игрового времени закономерен. Тяжёлое начало, много меньшинства, хорошо, что мы пропустили только один гол. Второй период провели неплохо, а в третьем соперник играл более активно, особенно в первой половине. Нам нужно было набирать одно очко, мы его взяли, а в овертайме где-то нам повезло, когда соперник упал в контратаке на синей линии. Здесь уже была доля фарта.
Доволен игрой. Понятное дело, что идеальной игры не бывает или бывает, но очень редко, особенно когда играют две команды, которым нужен результат, очки. Понятно, что здесь есть психологический фактор давления. Понятно, что роль ошибки очень высока. Ошибки были, есть и будут, но ребята боролись за победу, за каждую шайбу, за очки — это самое важное, за это им спасибо», — цитирует Занковца пресс-служба клуба.
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