Белов: «Витязю» важно достойно выглядеть в плей-офф

Главный тренер «Витязя»поделился впечатлениями от победы над «Куньлунем» (5:3), благодаря которой подмосковная команда впервые в своей истории вышла в плей-офф КХЛ.«Серьёзно готовились к игре, она получилась сложной и важной для обеих команд. Поначалу мы были немножко зажаты. Мы вовремя забили и выиграли очень важную игру. Мы знаем, что „Витязь“ попал в плей-офф. Хочу с этим поздравить руководство, игроков, тренерский штаб, болельщиков.Мы готовимся к плей-офф. Нам важно достойно там выглядеть, поэтому сейчас будем серьёзно готовиться. Праздновать ещё рано. Оставшиеся матчи используем для подготовки. Зависим ли „Витязь“ от большинства? Мы не против этого», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.