Медведев: у Ержабека вид на жительство в Подольске на 10 лет

Член правления Континентальной хоккейной лигиподелился мнением о выступлении «Витязя» в регулярном чемпионате. Подмосковная команда впервые в своей истории вышла в плей-офф КХЛ.«Сезон был очень сложный, кандидатов на выход в плей-офф было много. До сих пор идёт борьба за оставшиеся вакансии, команда строила игру под руководством тренера. Это не просто какая-то механическая работа, а интересная, современная и атакующая. Посмотрите, как «Витязь» атакует — на загляденье! Это означает, что команда будет биться в плей-офф, на кого бы она ни попала.Только кошки быстро родятся. «Витязь» строился не один год, менялась команда, но линия была найти свою игру. Команда это сейчас демонстрирует, ребятам нравится играть. А когда нравится, тогда можно требовать и самоотдачи. В плей-офф «Витязь» сыграет либо со СКА, либо с ЦСКА. Думаю, эти матчи всем доставят удовольствие.Как удержать Ержабека? У него вид на жительство в Подольске на 10 лет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.