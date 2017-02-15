Бадюков: у «Адмирала» неудачный календарь, у «Сибири» шансы на плей-офф выше

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ-ТВподелился мнением о шансах «Адмирала» и «Сибири» на выход в плей-офф.«У «Адмирала» более тяжёлая ситуация, чем у «Сибири». В игре с «Локомотивом» команда из Владивостока действовала не лучшим образом. Сейчас у «Адмирала» очень сложные встречи с «Витязем» и московским «Динамо». Ни один из соперников не будет раздавать очки и будет играть до конца. У «Витязя» и «Динамо» есть прекрасная возможность подняться выше в турнирной таблице.Для «моряков» не самый удачный календарь. У «Сибири» тоже не самый лёгкий календарь, «Югра» и «Автомобилист» — неудобные соперники, но шансы у сибиряков на попадание в плей-офф наиболее предпочтительные», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.