М. Майоров: «Салават» понимал, что если проиграет, то уже всё

Форвард «Салавата Юлаева»прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Хорошо сыграли в обороне, не дали много шансов соперникам. Неплохо начали матч, забили голы. Победили за счёт огромного желания.Знаете, я бы не сказал, что предыдущие матчи мы провели намного хуже. Просто был дополнительный стимул, поскольку понимали, что если проиграем, то уже всё. Думаю, мы реализовали моменты, которые в прошлых матчах не удавалось использовать.Когда столько матчей подряд проигрываешь, становится намного тяжелее. Где-то и уверенность пропадает, и удача отворачивается, общее настроение команды совсем другое. Надеюсь, теперь пойдёт хорошо, и мы больше не будем проигрывать», — цитирует игрока «Бизнес Online».