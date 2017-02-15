Гуськов: в поражении «Ак Барса» нет ничего такого, состав казанцев был ослаблен

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВпрокомментировал поражение «Ак Барса» в «зелёном дерби» и состояние казанской команды в последних встречах.«В поражении «Ак Барса» нет ничего такого, состав у казанцев на «зелёное дерби» был ослаблен. Задачу они уже выполнили и не стали бросать в бой всех сильнейших, многие хоккеисты отдыхали. В любом случае, если соперники хотят выигрывать Кубок Гагарина, в каком-то раунде они встретятся. Считаю, что это нормально, обе команды будут готовиться к плей-офф.«Ак Барс» проиграл последние три встречи, возможно, команду поднагрузили. Но Билялетдинов опытный тренер, который умеет подводить команду к плей-офф. Не столько важны матчи в концовке «регулярки», сколько физическое состояние игроков в первых раундах плей-офф. Не исключаю, что казанцы находятся под нагрузкой и им тяжело даются эти матчи», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.