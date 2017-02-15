Зиновьев: «Кузня» однозначно должна быть в КХЛ, формируясь на базе воспитанников

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга»поделился мнением о будущем новокузнецкого хоккея.«Хоккей в Новокузнецке однозначно должен быть. И хоккей должен развиваться. Команда «Металлург» из Новокузнецка должна играть в КХЛ. Идеи, что в городе нужно оставить только молодёжную команду, в корне бесперспективны. Наши местные ребята должны расти, получать лучшую практику в матчах КХЛ, смотреть на сильнейших хоккеистов лиги и стремиться к их уровню, брать пример с игроков национальных сборных, которые приезжают на матчи в Новокузнецк — поэтому «Металлург» должен быть однозначно в КХЛ. И никаких спекуляций на эту тему не должно быть.Мое видение будущего новокузнецкого хоккея — команда «Металлург» должна формироваться на базе своих воспитанников. Надо отдать должное новокузнецкой СДЮСШОР по хоккею, которая и до этого, и сейчас дала хорошую плеяду игроков — например, 1996 года рождения. Есть на подходе ребята младших возрастов. Школа работает. Но ей как раз и нужен ориентир, куда ребята должны стремиться. И этим ориентиром является КХЛ в лице команды «Металлург». Если не будет главной команды, то результаты работы школы могут оказаться совершенно иными», — цитирует Зиновьева официальный сайт клуба.