Барбашёв: решил бросить, потому что никого рядом не было

Нападающий «Сент-Луис Блюз»поделился впечатлениями от выездной победы над «Детройт Ред Уингз» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«На первых же минутах матча Агостино очень здорово применил форчекинг за чужими воротами, проделал хорошую работу. Это были мои первые секунды на льду в матче. Я просто пытался сохранить шайбу, оглянулся, но вокруг никого не было. Решил бросить, и получилось удачно. Здорово сыграл наш вратарь, он придал уверенности всем нашим хоккеистам, сделал несколько важнейших «спасений». Но все сыграли неплохо, боролись до конца и с полной отдачей», — приводит слова Барбашёва официальный сайт клуба.