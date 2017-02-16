Передача Ягра, дубли Баркова и Бьюгстада помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

В первом периоде счёт открыл Юсси Йокинен, но через 31 секунду хозяева отыгрались благодаря голу Брента Бёрнса. Вскоре Ник Бьюгстад вновь вывел «Флориду» вперёд, а затем Александр Барков увеличил преимущество. До перерыва Джоэль Уорд отыграл одну шайбу, а во втором периоде Марк-Эдуар Власич счёт сравнял. «Акулы» имели шанс выйти вперёд, но Маркус Сёренсен не реализовал буллит. В третьей двадцатиминутке Бьюгстад и Барков оформили дубли. Тем не менее «Сан-Хосе» смог отыграться и перевести матч в овертайм благодаря дублю Джо Павелски. В дополнительное время второе очко гостям принёс Джонатан Юбердо.
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