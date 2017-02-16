Блашилл: «Детройт» дал Барбашёву слишком много времени, чтобы бросить

Главный тренер «Детройт Ред Уингз»подвёл итоги матча с «Сент-Луис Блюз», который завершился со счётом 0:2.«В первом периоде мы допускали глупые потери шайбы. Во втором отрезке наша игра мне не понравилась, в отличие от третьего. В моменте с первым пропущенным голом двое наших ребят, которые должны были защищать середину зоны, свалились на одного игрока „Блюз“, так что открылось пространство для Барбашёва. Это не было очень опасным моментом, но мы дали ему слишком много времени, чтобы бросить», — цитирует Блашилла Detroit Free Press.