Кожевников: я бы рекомендовал в «Салават» не Аболса, а Светлова или Шепелева

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о том, какой тренер лучше всего подойдёт «Салавату Юлаеву». Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство уфимского клуба рассматривает кандидатуры Андрея Скабелки, Артиса Аболса, Германа Титова и других тренеров на замену Игорю Захаркину.«Мне уже рассказали, что были названы три фамилии — Скабелки, Титова и Аболса. Что тут сказать? Наверное, только одно — агенты вышли из отпуска и возобновили работу. Нормальный процесс, который начался ещё в январе, когда в Уфу „назначали“ Майка Кинэна. Вот тот слух был более громким.Уфа старается играть в классический отечественный хоккей, много контролирует шайбу, комбинирует. Очевидно, что и тренер клубу нужен наш, классический. Я порекомендовал бы Сергея Светлова или Сергея Шепелева. Стилистически это идеальные кандидатуры для Уфы! Куда более очевидные, чем тот же Кинэн. Ну а пропихивание кем-то из агентов Аболса — это вообще блеф. Или анекдот. Ведь он просто завалил сезон в „Ладе“! Кроме того, Аболс не вывел на новый уровень ни одного молодого хоккеиста из системы клуба, хотя там находились и Гурьянов, и Валуйский, и другие перспективные нападающие.Во всём мире легионеры по своему уровню должны быть на голову выше своих коллег — хоккеистов и тренеров. Но в Тольятти за человека из страны, которая в хоккее никогда ничего не выигрывала и не выиграет, почему-то цепляются. Вместо того чтобы Аболса выгнать, „Лада“ веселит всю страну. Получается, одному-двум руководителям в клубе он выгоден. Чем? Догадайтесь сами», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.