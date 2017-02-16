Морозов: если «СЮ» попадёт в плей-офф, может и сенсацию сотворить в 1-м раунде

Известный российский хоккеистподелился ожиданиями от плей-офф КХЛ.«Борьба за Кубок Гагарина в этом году будет интересной. Конечно, СКА – главный фаворит и сейчас на ходу, но в плей-офф будет более жёсткий и нервный хоккей. У кого с психологией в порядке, кто не будет мандражировать перед каждой игрой, тот и победит. ЦСКА, „Магнитка“, „Ак Барс“ и „Авангард“ дадут хороший бой Питеру.Удивлён тем, что „Салават Юлаев“ может не попасть в плей-офф. Состав у них хороший, но как-то после Нового года не заладилось. Травмы выбивают хоккеистов из наигранных сочетаний. Хотелось бы, чтобы такой известный клуб, как „Салават Юлаев“, попал в плей-офф, пусть даже и с восьмого места в конференции. Может и сенсацию сотворить в первом раунде», — цитирует Морозова «Спорт-экпресс».