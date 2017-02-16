Бердников: «Кузня» сумела убрать чемоданное настроение, настроилась на матч

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»подвёл итоги после победы в матче с «Барысом» (3:2 ОТ).«Хороший, боевой матч. Убрали чемоданное настроение, то есть после 2:7 от «Автомобилиста», где нам удалось испытать горечь поражений, хотя после первого периода была ничья. Смогли настроиться на «Барыс», знали, что команда выполнила задачу, поэтому желаем им как можно выше подняться в плей-офф. За исключением игровой дисциплины, на сегодняшний день команда проявила боевой характер и показала, что не выключилась из чемпионата. Не стала командой для битья, которая может пропускать семь-восемь шайб», — цитирует Бердникова официальный сайт «Барыса».