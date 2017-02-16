Ковальчук: «Витязь» или «Йокерит»? Не важно, в плей-офф другой хоккей

Нападающий СКАподелился эмоциями от победы своей команды над «Сочи» со счётом (6:2).«Хорошо сыграли с первых минут, собранно, шли на ворота, забивали трудовые голы, поэтому и победили. Что изменилось с предыдущего матча? Ничего. Не жалею, что сегодня не сдержался, пусть и заработал удаление. О проблемах в большинстве не надо говорить, над этим надо работать. Не важно, с кем играть в плей-офф — «Витязем» или «Йокеритом». В плей-офф совсем другой хоккей», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.