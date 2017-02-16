Коскинен: после того как СКА быстро забил три гола, ждал окончания матча

Вратарь СКА Микко Коскинен подвёл итоги выигранного матча с ХК «Сочи» (6:2).
«Мы очень быстро забили три шайбы, в первые 10 минут. После этого я уже ждал окончания матча. Это хорошая победа, нам нужны были три очка, и мы их заработали.
Для меня не имеет значения, закончим мы регулярный чемпионат на первом месте или на втором. В любом случае, чтобы стать чемпионом, надо выиграть 16 матчей. За победу в «регулярке» не зачтут выигрыш в одном из этих матчей. Так что мне всё равно, кто займёт первое место.
Знаю ли я, кто начнёт плей-офф? Наш тренер скажет, когда придёт время. Конечно, команда готова к плей-офф. Мы ради этого так много тренировались и провели 60 матчей. Никаких оправданий быть не может, когда начнутся игры на вылет», — сказал Коскинен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.