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Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»

17 февраля 2017, пятница. 06:50. Хоккей
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:3.

На 5-й минуте Магнус Пяаярви с передачи Ивана Барбашёва вывел хозяев вперёд, но Бо Хорват вскоре восстановил равновесие, а ассистентом выступил Никита Трямкин.

Йори Лехтеря после паса Владимира Тарасенко вернул лидерство «Блюз», однако Хенрик Седин сделал счёт 2:2. В третьем периоде ворота гостей поразили Тарасенко и Александер Стин, на что «Кэнакс» ответили лишь одним голом в исполнении Брэндона Саттера.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2017, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 3 2:1, 0:1, 2:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Пяаярви (Шаттенкирк, Барбашев) – 04:30 (5x5), 1:1 – Хорват (Трямкин) – 10:15 (5x5), 2:1 – Лехтеря (Тарасенко, Парэйко) – 17:17 (5x5), 2:2 – Седин (Седин, Гранлунд) – 28:27 (5x5), 3:2 – Тарасенко (Шаттенкирк, Стин) – 40:58 (5x4), 4:2 – Стин (Шаттенкирк) – 45:00 (5x4), 4:3 – Саттер (Эдлер, Стечер) – 46:49 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Никита Трямкин
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