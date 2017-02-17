Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:3.На 5-й минуте Магнус Пяаярви с передачивывел хозяев вперёд, но Бо Хорват вскоре восстановил равновесие, а ассистентом выступилЙори Лехтеря после пасавернул лидерство «Блюз», однако Хенрик Седин сделал счёт 2:2. В третьем периоде ворота гостей поразили Тарасенко и Александер Стин, на что «Кэнакс» ответили лишь одним голом в исполнении Брэндона Саттера.