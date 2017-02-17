Сакик: после операции Варламов сможет демонстрировать свой лучший хоккей

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик выразил уверенность, что голкипер Семён Варламов станет сильнее после восстановления от травмы.
«Думаю, что он полностью восстановится к следующему сезону, У него были проблемы с пахом в последние пару лет, а также в этом году. Но он работает над собой, уделяя много внимания этой проблеме.
Мы уверены, что после операции он сможет демонстрировать свой лучший хоккей. Он психологически будет себя лучше чувствовать, не будет думать о том, что он вот-вот снова потянет пах. Я понимаю, что этот сезон получился тяжёлым для него. В голове у него всё время сидела мысль: «Когда же я снова сломаюсь?» Сейчас мы уверены, что он полностью восстановится, проблемы останутся в прошлом и он сможет думать только об игре», — цитирует Сакика официальный сайт НХЛ.