Мэннинг: будем надеяться, что инцидент с Макдэвидом исчерпан

Защитник «Филадельфия Флайерз» Брэндон Мэннинг прокомментировал свою драку с Патриком Маруном в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6). В этом матче ожидалось продолжение конфликта между игроками «Эдмонтона» и Мэннингом. После прошлого матча команд капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид обвинил его в умышленном нанесении травмы в прошлом сезоне.
«Я не беспокоился об этом. Я не боюсь драк. Такое случается, это вопрос времени. При этом драться ради самой драки – это не мое. Но мы проигрывали 1:4, появилась возможность подраться, Марун был готов, так все и произошло.
Исчерпан ли на этом инцидент с Макдэвидом? Будем надеяться, что это так (рассмеялся). Мне бы это понравилось. Нет, Коннор сегодня ни слова не сказал. Марун потом сказал: «Хорошая работа». Я все понимаю. Мы будем поступать так же, если кто-то из наших звезд получит травму», – сказал Мэннинг.