«Колорадо» в ОТ вырвал победу у «Каролины», прервав серию из пяти поражений

«Колорадо Эвеланш» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.
В основное время в составе «Эвеланш» отличился Тайсон Бэрри (14-я минута), за «Харрикейнз» гол забил Джефф Скиннер (20). Победу «Колорадо» за 37 секунд до конца овертайма принёс финн Микко Рантанен.
Нападающий «Эвеланш» Михаил Григоренко провёл на льду 14 минут, защитники Никита Задоров и Фёдор Тютин отыграли по 20 и 17 минут соответственно.
Благодаря этой победе «Колорадо» прервал серию из пяти поражений.