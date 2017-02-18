Д. Уотсон: если «Кэпиталз» отпустит Овечкина на Олимпиаду, то в НХЛ будет война

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший защитник «Филадельфии»заявил, что «Вашингтон» вряд ли отпуститна Олимпийские игры в Пхенчхан.«У «Вашингтона» в этом сезоне очень сильная команда. Они фавориты в борьбе за Кубок Стэнли впервые за долгие годы. Не представляю, что должно произойти, чтобы «Кэпиталз» отпустил Овечкина на Олимпиаду, если остальные игроки из НХЛ не поедут. Думаю, это будет война, так что вряд ли это произойдёт. Если Овечкин поедет на игры, то пропустит три-четыре недели, это очень много. Очень тяжёлая ситуация», — передаёт слова Уотсона корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.