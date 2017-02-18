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Ветераны и друзья СКА обыграли «Филадельфию» в выставочном матче

18 февраля 2017, суббота. 15:24. Хоккей
В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоялся выставочный хоккейный матч, в котором встречались ветераны и друзья СКА и «Филадельфии Флайерс». В игре приняли участие вице-президент СКА Роман Ротенберг, заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев, тренер «СКА-1946» Максим Соколов, чемпион мира Алексей Яшин, чемпион мира Максим Сушинский, чемпион России Максим Соколов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон и другие.

СКА – «Филадельфия» — 6:3 (3:0, 2:1, 1:2);

1:0 Гордиюк;
2:0 Борисов (Семин, Медведев);
3:0 Гусев (Ротенберг, Сушинский);
4:0 Сушинский (Ротенберг, Дроздецкий);
5:0 Ротеберг (Дроздецкий, Сушинский);
5:1 Карсон (Яшин);
5:2 Ч.Уотсон (Чичран);
5:3 Николишин (Зарыбницки);
6:3 Сушинский.
Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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Филадельфия Флайерз ХК СКА
Новости. Хоккей
18 февраля 2017, суббота
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