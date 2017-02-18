Ветераны и друзья СКА обыграли «Филадельфию» в выставочном матче

В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоялся выставочный хоккейный матч, в котором встречались ветераны и друзья СКА и «Филадельфии Флайерс». В игре приняли участие вице-президент СКА Роман Ротенберг, заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев, тренер «СКА-1946» Максим Соколов, чемпион мира Алексей Яшин, чемпион мира Максим Сушинский, чемпион России Максим Соколов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон и другие.СКА – «Филадельфия» — 6:3 (3:0, 2:1, 1:2);1:0 Гордиюк;2:0 Борисов (Семин, Медведев);3:0 Гусев (Ротенберг, Сушинский);4:0 Сушинский (Ротенберг, Дроздецкий);5:0 Ротеберг (Дроздецкий, Сушинский);5:1 Карсон (Яшин);5:2 Ч.Уотсон (Чичран);5:3 Николишин (Зарыбницки);6:3 Сушинский.