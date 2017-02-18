Бердников: настраивали игроков «Кузни», что это последний матч в сезоне

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»подвёл итоги после победы в матче с «Югрой» (4:1).«Настраивали ребят, что это последний матч в сезоне, нужно дать бой. Получилось выиграть два периода, третий начали с четырёхминутного большинства и стали проявлять какое-то ненужное индивидуальное мастерство. В концовке соперник в формате „6 на 5“ здорово поиграл, подарил болельщикам хорошую концовку. Но мы победили, результат радует», — приводит слова Бердникова официальный сайт команды.