Белов: если все покажут свою лучшую игру, в серии со СКА будет не одна победа

Главный тренер подмосковного «Витязя»поделился впечатлениями от последнего матча регулярного чемпионата с «Адмиралом», в котором его подопечные проиграли со счётом 1:3.«Поздравляю „Адмирал“ с выходом в плей-офф. Очень хотели сегодня порадовать победой наших болельщиков, но мы ещё решали свои задачи, дали возможность сыграть молодым, а кому-то — залечить травмы. Во втором периоде пошла даже не открытая, а раскрытая игра. Надо отдохнуть. У нас очень сильный соперник в первом раунде плей-офф. Будем готовиться, чтобы достойно выглядеть.Что нужно сделать, чтобы одержать больше одной победы? Каждому игроку нужно показать лучшую игру. Тогда будет победа, и не одна», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.