Есмантович: ЦСКА считает, что чемпион России должен определяться в «регулярке»

Президент московского ЦСКАпрокомментировал победу команды в регулярном чемпионате КХЛ.«Какой солдат не хочет быть генералом? Какие-то околохоккейные слухи ходили, почему СКА проиграл «Спартаку» или ещё что-то. Есть хорошее выражение «хоккей обманывать нельзя». Все спортсмены нацелены на победный результат, это философия спорта, это его глубокая истина. Рад, что всё так сложилось. Мы понимаем, что Кубок Континента имени Виктора Васильевича Тихонова — это очень важно. Понимаем, что плей-офф будет интересный, очень приятно, что концовка такая цельная получилась.Я как президент клуба удивлён, что ФХР и КХЛ не разделяют точки зрения клуба ветеранов ЦСКА в формате того, что победитель регулярного чемпионата должен называться чемпионом России. Все понимаем, что кубок – это кубок. Мы считаем, что чемпион России должен определяться в «регулярке». Кубок Гагарина – это отдельное соревнование. За последние три года у ЦСКА забрали…», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.