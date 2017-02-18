Головков: это вопрос к СКА, кого считать фаворитом в серии с «Витязем»

Президент «Витязя»поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с питерским СКА.«Думаю, что Белов всё объяснит, за счёт чего можно навязать борьбу СКА. Завтра у нас выходной, а в понедельник собираемся — и полетели. Пусть СКА к нам готовится. А могут и не готовиться! Я думаю, что Валерий Геннадьевич настроит команду соответствующим образом. Многие ребята у нас впервые сыграют в плей-офф, но есть и те, которые уже это проходили. Афиногенов провёл блестящий сезон, несмотря на весь скептицизм по отношению к нему. Многие провели свои лучшие сезоны — и Копейкин, и Макеев. Снимет ли с нас давление то, что нас не будут считать фаворитами в серии с Питером? Это вопрос к ним, кого считать фаворитом. Раз так надо, то пусть считают. Соглашусь ли на поражение в семи матчах? Надо биться и играть, а дальше игра покажет.Цены на билеты повышать не будем, завтра они поступят в продажу. Это здорово, когда люди приходят на стадион. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли поддержать команду и проводить в плей-офф», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.