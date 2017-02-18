Нападающего «Дэвилз» Сергея Калинина не взяли с драфта отказов

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз»прошёл процедуру драфта отказов и отправится в фарм-клуб команды в АХЛ. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.25-летний россиянин выступает в НХЛ с сезона-2015/16. В текущем регулярном чемпионате он провёл 43 матча, в которых набрал 4 (2+2) очка и заработал показатель полезности «-14». Всего в НХЛ на его счету 19 (10+9) очков в 121 матче при показателе полезности «-23».