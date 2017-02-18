Назаров: так, как с «Динамо», надо было играть каждый матч, не только последний

Главный тренер «Нефтехимика»прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (2:3 Б) и подвёл итоги сезона.«Игра удалась. Обе команды сделали закрытие сезона. Команды старались, никто не хотел проигрывать. Интересный был матч. Хоккеисты играли самоотверженно, бросались под шайбу. Так надо каждую игру играть, а не последнюю в сезоне. По своей команде я скажу, что поставил очень много молодых ребят. Посмотрели ближний резерв, он понравился. Теперь готовимся к следующему сезону», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.