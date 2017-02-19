Стасенко: хочется с надеждой смотреть на будущее «Северстали»

«Всегда жаль, когда не попадаешь в плей-офф. Это огорчение как для болельщиков, так и для команды. Удовлетворения от сезона нет, но хочется с надеждой смотреть на будущее. Надеюсь, что „Северсталь“ перестроится, заберёт всё лучшее из этого сезона и всё-таки будет радовать болельщиков в следующем сезоне борьбой в каждом матче. А через работу, думаю, и плей-офф придёт.
Не получилось в таком ключе, как вторую часть чемпионата, работать весь сезон. Вначале немного мудрёно играли, во второй части стали попроще действовать. Поэтому и очков стали больше набирать, игра стала немного выправляться, хоть и не без проблем.
Сегодня у меня родился сын. Пришёл с утра на раскатку, позанимался, отвёз жену в роддом. Приехал на игру, позвонил доктор и сказал, что родился сын, всё хорошо. Пока ещё толком с женой не разговаривал. Свой гол посвятил сыну», — цитирует Стасенко пресс-служба клуба.
Видео интервью Стасенко также можно посмотреть здесь.