Нападающий Райан Картер подписал пробный контракт с фарм-клубом «Миннесоты» в Американской хоккейной лиге — «Айовой».Об этом информирует официальный сайт клуба Американской хоккейной лиги.33-летний американский хоккеист выступал за «Миннесоту» последние два сезона в Национальной хоккейной лиге. Всего он провёл в лиге 473 матча и набрал 93 (41+52) очка.В 2007 году выигрывал Кубок Стэнли с «Анахайм Дакс», в 2012-м доходил до финала с «Нью-Джерси Дэвилз». В 2013 году выиграл бронзовую медаль чемпионата мира со сборной США.