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Райан Картер подписал пробный контракт с фарм-клубом «Миннесоты»

19 февраля 2017, воскресенье. 09:51. Хоккей
Нападающий Райан Картер подписал пробный контракт с фарм-клубом «Миннесоты» в Американской хоккейной лиге — «Айовой».Об этом информирует официальный сайт клуба Американской хоккейной лиги.

33-летний американский хоккеист выступал за «Миннесоту» последние два сезона в Национальной хоккейной лиге. Всего он провёл в лиге 473 матча и набрал 93 (41+52) очка.

В 2007 году выигрывал Кубок Стэнли с «Анахайм Дакс», в 2012-м доходил до финала с «Нью-Джерси Дэвилз». В 2013 году выиграл бронзовую медаль чемпионата мира со сборной США.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Миннесота Уайлд
Новости. Хоккей
19 февраля 2017, воскресенье
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