Доус: чуть не прыгаю от нетерпения — жду старта плей-офф

Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился ожиданиями от серии с «Трактором».
«Такое уже происходило два года назад, когда мы остались в плей-офф без Боченски. Пока мы сами ждём информации по Брэндону, надеюсь, он пропустит не так много. В любом случае мы должный найти путь к победе и в его отсутствие, пока он не вернулся. Да, это наложит отпечаток на игру, будут изменения, но в составе команды есть игроки, готовые проявить себя, получив больше игрового времени.
Понимаем, что нас ждёт сложная серия, у «Трактора» отличная команда. В «регулярке» они пропустили меньше всех на Востоке, у них прекрасно поставлена игра в обороне, вратари играют здорово, поэтому нам нужно очень внимательно относиться к своим моментам. Они играют умно, ждут своих шансов, наш хоккей совсем другой, но тем и интереснее. Уверен, это будет равная серия. Мы счастливы, что вернулись. Я, можно сказать, чуть не прыгаю от нетерпения – так жду старта первого раунда», — цитирует игрока «Р-Спорт».