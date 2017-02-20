Салливан: некоторые голы давались «Детройту» легко

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал поражение от «Детройт Ред Уингз» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Некоторые голы, которые мы пропустили, давались «Детройту» легко. Когда мы показываем лучшую игру, то соперникам бывает трудно создавать голевые моменты и забивать голы.Игра в большинстве сегодня соответствовала нашей игре в целом. Мы неудачно играли, и большинство получилось таким же. В таких ситуациях обычно мы говорим о том, что надо побольше бросать и пытаться искать шансы на отскоках», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.